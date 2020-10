Roma, uomo accoltellato a Termini dopo una lite: è grave. Arrestato un 36enne

Ancora una lite finita nel sangue nella zona della stazione Termini, a Roma. Un 50enne marocchino è stato più volte accoltellato ieri sera da un algerino di 36 anni, in via Giolitti.



Intorno alle 21 una pattuglia in transito dei carabinieri ha notato due uomini che si rincorrevano e ne hanno bloccato uno. Si tratta di un marocchino di 50 anni, con precedenti, che aveva una copiosa perdita di sangue alla testa. Così, una volta ristabilita la calma con l'ausilio di tre pattuglie della compagnia Centro, hanno ricostruito che i due avevano iniziato a litigare e l'algerino ha accoltellato al costato e alla testa l'altro, che ha anche picchiato a mani nude.



Il ferito è stato portato in ospedale in codice rosso e giudicato guaribile in 20 giorni. Ritrovato e sequestrato il coltello a terra. L'uomo, arrestato per lesioni gravi, è stato trovato in possesso anche di un altro coltello. L'algerino arrestato, che aveva precedenti, era attualmente sottoposto a obbligo obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

