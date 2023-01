Roma choc, due uomini trovati morti nel giro di poche ore: «Forse uccisi dal freddo»

Doppio dramma questa mattina a Roma, forse legato al maltempo e all'ondata di freddo di queste ore. Due uomini hanno perso la vita a distanza di poche ore e sono stati trovati morti stamattina dalla polizia: il primo nella zona del Torrino, il secondo in piazza di Porta Maggiore. Indaga la polizia: sulle cause di morte non si hanno ancora notizie, ma potrebbero essere morti di freddo.

Roma, due morti in poche ore

La prima vittima, scrive l'agenzia Adnkronos, è un uomo di 40 anni, trovato senza vita sulla panchina di un parco in via Caterina Troiani, nella zona del Torrino: sul posto sono intervenuti la polizia e il 118. L'uomo, dai primi accertamenti, è morto per cause naturali e sul corpo non sono stai riscontrati segni di violenza. La seconda vittima è invece un senzatetto, trovato morto stamattina alle 7 in piazza di Porta Maggiore: al momento non è stato identificato, ma dai primi accertamenti della polizia il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 11:28

