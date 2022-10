Future Sight, l'università di Roma Tor Vergata spegne le prime 40 candeline con 72 eventi, 300 ospiti e 4 serate evento

Una festa, anzi un Festival lungo 5 giorni. E non è un modo di dire, perché l’università di Tor Vergata per i suoi primi 40 anni ha organizzato ben 72 eventi (15 ore al giorno) e 4 serate tematiche con più di 300 ospiti. «”Future Sight” - dice il Rettore Orazio Schillaci - è stato pensato per mostrare l’entusiasmo di tutta la nostra comunità, che in soli quattro decenni ha costruito prestigio per un’università che vanta un campus all’americana, spazi adeguati per dipartimenti e studenti ma soprattutto servizi di qualità e un continuo confronto internazionale con gli atenei europei». Iscritti cresciuti fino a quota 35mila, un prologo al quarantennale vissuto nello scorso giugno quando le band di ateneo (sia di studenti che del personale) si sono esibite in due concerti nell’area del Rettorato: per “Future Sight” si parte stamani e si prosegue ad un ritmo serratissimo (ogni giorno dalle ore 9 alle 23) in tre diverse location come l’Auditorium “Ennio Morricone”, l’Aula TL Economia, e gli Studios dell’università.



«Il focus che intendiamo realizzare riguarda la valorizzazione del ruolo dell’università come cardine di progresso e di fertilizzazione della società», dice la professoressa Simonetta Pattuglia, che insegna Marketing Comunicazione e Media ma dirige anche due Master (in Economia Management Comunicazione Media e in Marketing Management Sport). Il board organizzativo comprende anche il prof. Massimiliano Schiraldi, Marco Re e Marco Palma.

Da non perdere gli eventi che puntano a stabilire «quel filo rosso che esiste tra l’eccellenza della didattica, vanto di Tor Vergata, e lo scambio generazionale in corso soprattutto negli ultimi anni».

L’intera manifestazione sarà coperta on line e sui social con il lancio di video e con podcast dedicati (gli hashtag sono: #FutureSight #TorVergata40, #JuniorFutureSight). Per partecipare dal vivo serve comporre la scheda eventi alla pagina Torvergata40 su Google.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 07:00

