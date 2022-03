Roma, un treno della metro A si veste con i colori della bandiera dell'Ucraina

I colori dell'Ucraina e la parola pace scritta in italiano e ucraino. Così Atac ha deciso, vestendo le carrozze di un convoglio della metro A di Roma di giallo-blu e speranza, di mostrare solidarietà al popolo ucraino. «Sulla linea A della metropolitana di Roma Capitale viaggia un treno vestito con i colori della bandiera Ucraina e le parole Pace - Mир, per esprimere la nostra solidarietà nei confronti di tutto il popolo ucraino e dire basta alla guerra» si legge sull'account Facebook di Atac che ha postato anche foto delle carrozze con la nuova livrea pacifista e pro Ucraina.

«L'iniziativa, "Un treno per l'Ucraina" - spiega l'assessore capitolino ai Trasporti Eugenio Patanè - è stata ideata da Roma Capitale e Atac per esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza al popolo ucraino in questo drammatico momento storico. Vogliamo dire un "No" deciso, senza se e senza ma, agli orrori della guerra». «Una iniziativa doverosa per una città di pace come è Roma, abituata all'accoglienza. Atac fa viaggiare milioni di persone e in questo modo chiunque si siede sulla metro, anche per una viaggio che può durare 5-10 minuti, non può evitare di fare una riflessione di pace» dice all'Adnkronos il presidente di Atac Giovanni Mottura. «Sui social il messaggio è stato raccolto da subito - aggiunge Mottura -. Fin da questa mattina sono state già centinaia le foto postate e condivise del treno della pace per l'Ucraina».

