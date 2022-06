Roma, un obelisco spostato con gru e altri mezzi meccanici: l'insolito 'trasloco'

Un obelisco trasportato con gru e altri mezzi meccanici, dal tetto di un edificio. Succede anche questo, in una città unica al mondo per la ricchezza storica e artistica come Roma.

L'insolita scena è stata immortalata questa mattina davanti all'Accademia di Francia, l'istituto con sede a Villa Medici, nella zona del Pincio. Dal tetto dell'edificio, l'obelisco è stato spostato da alcuni uomini e mezzi: un lavoro complesso e delicato, specialmente considerando che si tratta di uno dei punti più alti di tutta la Capitale.

