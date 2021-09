Ubriaco investe un bambino di 5 anni e fugge: identificato e denunciato, è un neopatentato

Ha investito un bambino mentre guidava ubriaco e non si è fermato per prestare soccorso. È accaduto la notte scorsa vicino Roma, nel territorio comunale di Fiano Romano. Dopo la fuga, un neopatentato è stato fermato, identificato e denunciato dai carabinieri: è un ragazzo di 18 anni.

L'incidente è avvenuto intorno all'una, in via Vittorio Bachelet. Il bambino, di cinque anni, è stato investito da un'auto dopo essere appena uscito da solo, senza guardare la strada, dalla vettura dello zio. L'impatto è avvenuto lontano dalle strisce pedonali, con il 18enne al volante che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe cercato di evitare il piccolo senza riuscirci. Spaventato, il ragazzo non si è fermato subito, ma qualche centinaio di metri più avanti, dove poi è stato raggiunto dai militari.

Il bambino, trasportato cosciente al Gemelli, al momento si trova in prognosi riservato. Il 18enne, invece, è stato denunciato a piede libero con l'accusa di lesioni personali stradali gravi, omissione di soccorso e guida in stato di alterazione psico-fisica, essendo risultato positivo all'alcoltest. L'auto guidata dall'adolescente è stata sequestrata.

