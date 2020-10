Ubriaco ammazza il cane della ex e le distrugge l'appartamento mentre lei è fuori città

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 15:29

Denunciato 48enne romano dopo aver. Prima del raptus di violenza, si è ubriacato. Quando i poliziotti del Reparto Volanti sono arrivati dopo una segnalazione al 112 per un uomo che stava danneggiando le macchine parcheggiate, lo hanno trovato in strada con una ferita alla mano e al sopracciglio destro. Il 48enne romano era già noto alle forze dell'ordine. Al momento viveva nell'appartamento della sua ex compagna, attualmente all'estero. Ora è indagato in stato di libertà per uccisione di animale e danneggiamento aggravato.» ha detto agli agenti. Per strada, stava sfondando le auto in sosta con la gamba di un tavolino distrutto. Tutto è avvenuto in via Pieve Fosciana, in zona Magliana. Ai poliziotti ha dichiarato che era appena morto il suo cane, perciò era sceso a gettarlo nel vicino cassonetto. Ma l'ex compagna l'ha smentito, chiamando il commissariato San Paolo per denunciare la morte del suo Bolla, un pincher di due anni. Alcune persone le avevano infatti segnalato le urla del 48enne («Mò ti ammazzo») e i guaiti del cane, e avevano indicato che l'uomo, ubriaco e molesto, si trovava all'interno di un bar.I poliziotti e la Scientifica hanno così fatto un sopralluogo nell'appartamento, trovando mobili rovesciati e distrutti,. La salma del Pincher, recuperata dagli agenti all'interno del cassonetto, è stata affidata a un veterinario della Asl e verrà custodita nel canile municipale in attesa dell'esame autoptico.