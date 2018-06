Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un gusto impeccabile, un'atmosfera da sogno, la musica a far da sfondo e i tetti più belli di Roma a rendere la serata indimenticabile. Così sulla splendida Posh Terrazza, all'interno del Palazzo Naiadi in Piazza della Repubblica a Roma, l'executive chef Niko Sinisgalli e la manager del ristorante Tazio, Maria Rosito (moglie dello chef) ha innovato il suo menù presentandolo in grande stile agli amanti della sua cucina. Dai formaggi d'eccellenza ai primi piatti, dal pesce al vino: una serata da intenditori, dedicata ai palati più esigenti. Innovare, non rinnovare. Una scelta di vita, che Niko porta avanti come un mantra. Ed è proprio grazie a questo che è arrivato al top a Roma e in Italia. Una garanzia di successo: come si mangia da lui, nella Capitale, non si mangia da nessun altro. Perfezione ed equilibrio. Estro e razionalità. Tradizione e novità. Ed l'effetto wow che non può mancare quando cucina chef Sinisgalli.TEAM STELLAREPer realizzare un evento simile, al fianco dello Chef c'era l'immancabile manager ed ispiratrice Maria Rosito, un team prezioso formato anche da barman acrobatici e old style, Djset con Christian Marras che si esibiscono ogni giorno con loro a bordo piscina del Posh Terrazza, accompagnando i numerosi degustatori delle bollicine dello Champagne Pommery, le delizie del Caseificio storico di Altamura Stella DiCecca e i prodotti di bufala Campana della nuova apertura a Roma Delizie Campane. Una formula vincente per il ristorante Tazio, del Palazzo Naiadi, inserito nella suggestiva cornice del cuore di Roma da cui si gode di una vista eccezionale, da lasciare senza fiato.I SAPORI DELLO CHEF SINISGALLIUn percorso sensoriale, quello proposto dallo chef Sinisgalli in ogni suo lavoro, a cui, una volta provato, è difficile rinunciare perché parte dalla tradizione mediterranea, tipica del sud di Italia, e arriva a sposarsi con i sapori esotici e caratteristici da tutto il mondo. Quella di Sinisgalli è infatti una ricerca continua che, da sempre, non dimentica mai il punto di partenza. Ed il risultato è sempre vincente.A TAVOLA, CON TRADIZIONE E INNOVAZIONESapori della tradizione arricchiti dall'innovazione dell'esotico, come accade per il nuovo piatto, inserito nel menù, di risotto al lime con cipollotto e tartarre di tonno. La serata è andata avanti poi con la classica pasta alla “Don Mario”, in cui un semplice sugo assume un sapore profondo e assolutamente accattivante, il gambero kataifi e il tonno in crosta come vero e proprio must della cucina firmata Sinisgalli. Dulcis in fundo, dalla cucina è uscito anche il capolavoro: il dolce Quadro, che nasce dall'autentica maestria dello chef nel far incontrare la dolcezza con l'arte culinaria.