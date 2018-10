Roma, tutti a cena con Giachetti: il deputato Dem legge vita, segreti e miracoli dei due vicepremier

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Carriera scolastica, titolo di studi, arti e mestieri, passioni e un po’ di “fatti loro”: chi sono i protagonisti attuali della politica italiana Matteo Salvini e Luigi, detto Gigino Di Maio. Che cosa hanno fatto e chi erano prima di diventare vicepremier e Ministro dell’Interno il primo e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana il leader M5S? A svelare scena e retroscena, il deputato del Pd, Roberto Giachetti, che leggerà, tappa per tappa, i curricula vitae et studiorum dei due pilastri del governo gialloverde.Radicale pannelliano fino al midollo, ex verde, rutelliano, padre della Margherita e tra i fondatori del Pd, renziano doc tra i più “non renziani per indole”, Giachetti, sconfitto alle Comunali di Roma da Virginia Raggi, esibirà tutte le sue doti interpretative in una performance seria ma condita da un po’ di innocente ironia per tracciare l’identikit di Salvini e Di Maio.L’appuntamento è fissato per lunedì 15 ottobre alle ore 21, presso il ristorante Titta al 162 di via Emanuele Filiberto per il terzo appuntamento del Monday Reading, gli apericena letterari a numero chiuso e con ingresso solo su prenotazione. Il Monday Reading da Titta al 162 sarà anche l’occasione per sfogliare il libro di Roberto Giachetti Sigaro, politica e libertà, il romanzo intervista scritto insieme al giornalista Alberto Gaffuri, che raccoglie confidenze e riflessioni e traccia il racconto di una vita spesa con una instancabile passione politica. La serata da Titta al 162 sarà condotta dalla giornalista Valentina Renzopaoli. Roberto Giachetti sarà accompagnato nella lettura dall'attore Giovanni D'Andrea. Nella sala da pranzo teatro di Titta al 162 sono disponibili solo 30 posti con prenotazione obbligatoria. Info, dettagli e prenotazioni: sistema18srls@gmail.com – 06 77591535