Choc sulla Tuscolana, bimba di 5 anni scende dal bus: investita da auto pirata

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una bambina di 5 anni è stata investita ieri da un'auto pirata mentre scendeva dal bus con i genitori. La bambina, di nazionalità egiziana, ha lasciato la mano di mamma e papà e si è incamminata più avanti da sola quando è stata travolta una Fiat Punto, guidata da un ragazzo di 30 anni che non si è fermato a soccorrerla. E' successo a Rocca Priora, su via Tuscolana al km 30, in un punto molto pericoloso.Più tardi il ragazzo si è costitutito ai carabinieri della stazione di Rocca Priora ed è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni stradali gravi. La bimba è grave. E' ricoverata al Gemell in prognosi riservata.