Roma, turista tedesca trovata morta in una stanza d'albergo

Choc a Roma in un albergo all'Aurelio, dove una turista tedesca di 84 anni è stata trovata morta. A dare l'allarme è stato il personale dell'hotel che non aveva più notizie della loro ospite, allertato dalla nipote della vittima. Sul posto, poco dopo le 5 del mattino di venerdì 29 aprile, si sono recati i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Madonna del Riposo che hanno effettuato i rilievi.

«Ti prego non mi punire»: a Roma appare il cartellone ed è caccia all'amante pentito

Secondo i primi accertamenti, l'anziana donna sarebbe morta per un arresto cardiocircolatorio. La turista tedesca avrebbe avuto un malore, le cui cause sono al vaglio. Il corpo della donna è stato portato all'ospedale Gemelli, l'autorità giudiziaria ha disposto un esame esterno. Non sarebbero emersi segni di ferite.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA