Turista ubriaca cade nel Tevere: paura al Ponte della Musica

Tragedia sfiorata nella notte a Roma dove una turista ucraina di 25 anni è caduta nel Tevere. La giovane, ubriaca, si è sporta troppo dal ponte della Musica Armando Trovajoli finendo nel fiume. È accaduto intorno alle 2.30. Sul posto i vigili del fuoco, con sommozzatori e fluviale, e carabinieri del nucleo radiomobile di Roma.



La ragazza è stata recuperata e portata sulla banchina dove è stata affidata alle cure del 118. Non è in gravi condizioni. La giovane avrebbe raccontato di aver trascorso la serata con altre persone e di essere caduta in acqua dopo essersi sporta troppo dal ponte

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:34