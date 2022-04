Roma e il turismo di Pasqua. L'assessore Onorato: «Ma quei 235mila arrivi sono già una boccata d'ossigeno»

Alessandro Onorato, assessore al turismo di Roma Capitale, qual è lo stato di salute del turismo romano?

«Ci sono segnali di ripresa importanti. Per Pasqua sono attesi oltre 235mila arrivi. Mancano ancora all'appello i flussi provenienti da Cina e Russia, ma il segnale è chiaro. La voglia di venire a Roma c'è e, in occasione della Pasqua, il settore turistico, dopo anni drammatici, potrà finalmente contare su una boccata d'ossigeno».

Roma, Pasqua senza feste. Gli albergatori: «Ci manca ancora la metà dei turisti»



Sta portando avanti anche una lotta contro le irregolarità: in che modo?

«Insieme alla prefettura stiamo portando avanti controlli serrati per fermare i procacciatori di corse illegali, i cosiddetti battitori, che operano fuori dall'aeroporto di Fiumicino e di Ciampino. Roma subisce un danno di immagine enorme e vengono danneggiati tutti gli operatori onesti di taxi e ncc. In un mese sono stati elevati oltre 130 verbali: continueremo fino a debellare del tutto il fenomeno».



Va regolamentata anche la presenza di Airbnb?

«Ci siamo accorti che non veniva rispettata la convenzione sulla tassa di soggiorno e abbiamo presentato un esposto alla Corte dei conti. Dopo il nostro esposto, Airbnb ha ammesso di averci pagato meno del dovuto ed è pronta a versarci il giusto. In accordo anche con la Regione Lazio, stiamo valutando la possibilità di bloccare le nuove autorizzazioni per le strutture extra alberghiere nel centro di Roma: su Airbnb per tutta Roma ce sono 22 mila».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Aprile 2022, 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA