Roma, Pasqua amara: vuota la metà delle stanze per i turisti e 200 hotel sono ancora chiusi

La ripresa tanto sperata, non c’è stata. Sarà amara la Pasqua a Roma, così come i ponti di primavera, per tutti quegli alberghi che si ritrovano ancora una volta con prenotazioni a singhiozzo.

SOS ALBERGHI L’allarme parte da Federalberghi: dopo due anni dall’inizio della pandemia, infatti, sono oltre 200 gli hotel ancora chiusi su un totale di 1200 strutture che, fino al 2019, lavoravano a pieno regime. Alcuni non riescono ancora a riaprire, altri hanno chiuso per sempre. Nel crollo non mancano nomi eccellenti come lo Sheraton all’Eur e il Majestic di via Veneto, con relativi licenziamenti.

ARRIVI A METÀ Tra le strutture aperte, comunque, la metà delle stanze restano chiuse. «La soglia di occupazione delle stanze negli hotel aperti – spiega Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma – resta comunque bassa. Direi che solo il 50% delle stanze è realmente prenotato. Il resto è vuoto. Sarà una primavera “tiepida”, almeno per noi. Purtroppo la metà del mondo turistico non sta viaggiando, dalla Russia all’est asiatico fino all’America. Roma ha un turismo molto internazionale e questo aspetto ci sta penalizzando».



CLIENTI DI VICINATO Secondo le stime di Confcommercio, infatti, i turisti che stanno prenotando sono europei, soprattutto francesi, spagnoli e tedeschi, e molti italiani che arriveranno per lo più in auto private. «Anche se – spiega Roscioli - stanno riprendendo anche i viaggi in treno e in aereo. Questo cambio di passo lo vedremo meglio in estate. Ma puntiamo molto anche sugli eventi, Roma deve ricominciare ad attrarre tutto l’anno».



FORMULA SPERANZA Tra sabato e domenica si corre all’Eur con la Formula E: un evento simile, prima del Covid, portava nella Capitale 15mila persone, 3mila delle quali straniere. Le aspettative sono alte, rappresenta il primo evento in presenza dopo la fine dell’emergenza.



ESTATE AL VOLO Si riprende anche a volare, soprattutto in vista del periodo estivo: Aeroporti di Roma ha lanciato la stagione Summer 2022 con il potenziamento verso il Nord America e la nuova tratta Qantas, che collega Europa continentale e Australia con un volo no stop tra Roma e Perth. Prevista inoltre l’attivazione di 25 nuovi collegamenti aerei, di cui 13 verso nuove destinazioni precedentemente non servite con voli diretti nemmeno nel periodo pre-Covid.



ALLERTA RINCARI Sul turismo incombe tuttavia il probabile peso dei rincari del kerosene: le compagnie internazionali stanno facendo i conti con i prezzi e sono in vista nuovi aumenti per i biglietti, anche del 10%.

