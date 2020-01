Roma, tradizionale tuffo nel Tevere: per “Mister Ok” è il 32esimo

A Capodanno rispettata la tradizione del tuffo nel Tevere, a Roma. Qualcuno, armato di coraggio, si è lanciato nel fiume compiendo un gesto di buon auspicio per il 2020. E non è mancata la performance del famoso "Mister Ok". Per lui si è trattato del trentaduesimo tuffo nel Tevere dal Ponte Cavour, a Roma.

Le foto di Maurizio Palmulli, 67 anni, meglio noto come Mister Ok, stanno facendo il giro del web. Capelli lunghi e costume blu, come da tradizione ha compiuto il celebre tuffo e dato così il benvenuto al 2020 tra una folla di fan, turisti, romani e curiosi.

Mercoledì 1 Gennaio 2020, 14:00

