Roma, tuffi nelle fontane di Trevi e piazza Navona: la vergogna dei turisti vandali. Multa da 450 euro

Il caldo dà alla testa. E non è solo un modo di dire visto che a Roma prende piede una pessima abitudine: rinfrescarsi dall’eccessiva calura, con un tuffo nelle Fontane piu belle. Sabato sera, davanti ad una piazza di Trevi piena di turisti, infatti, un uomo ha provato per due volte a fare il bagno nella storica Fontana della Dolce Vita: la prima, poco dopo le 23, si è tuffato tra gli “olè” di incoraggiamento dei presenti con i telefonini pronti a fare il video. È stato visto però anche dagli agenti di polizia locale del gruppo Trevi che, in un attimo, sono entrati in acqua e, prendendolo per un braccio, lo hanno portato fuori. Lo hanno sanzionato con ordine di allontanamento. Ma lui è tornato: dopo un paio di ore ci ha riprovato ed ha opposto resistenza contro gli agenti che, avendolo tenuto d’occhio, sono intervenuti subito. Per lui, oltre ad un’altra sanzione, è scattata la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L'abitudine dei turisti maleducati



Un tuffo simile, sempre nella celebre Fontana realizzata dallo scultore Pietro Bracci, è costato 450 euro ad un 26enne spagnolo circa un mese fa. Ma la brutta abitudine dei turisti maleducati si sta diffondendo visto che, venerdì sera, una coppia si è tuffata addirittura in costume nella Fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona.

«Servono sanzioni più severe per chi danneggia i monumenti e gli arredi storici della nostra città - ha commentato l’assessore capitolino al turismo, Alessandro Onorato - Roma e la sua Grande Bellezza meritano più rispetto, sono patrimonio culturale dell’umanità. Occorre aumentare l’importo delle sanzioni, per renderle veramente efficaci come deterrente. Abbiamo bisogno di turisti che rispettino la nostra città, che sappiano viverla con il riguardo e l’attenzione che merita. Per noi il turista è sacro, ma abbiamo bisogno di un turismo di qualità che rispetti la città fino in fondo».

Alieni al Pantheon



Finita qui? Macché. È di poche ore fa la comparsa, sulle tra mura storiche del Pantheon, di scritte blu dal tono delirante “Aliens exist”. Lo stesso messaggio, sull’esistenza degli alieni, è apparso anche in via Monterone. Una mano unica, probabilmente, che dovrà essere rintracciata dalle forze dell’ordine attraverso i video delle telecamere della zona.

