Roma, la preside del liceo Aristofane: «La figlia di De Mita offende il Tufello e neppure lo conosce»

"Da noi nascono i fiori". Così Raffaella Giustizieri, preside del liceo Aristofane, del Tufello, in una lettera aperta difende il quartiere dalle frasi offensive della figlia dell'onorevole Ciriaco De Mita, riportate in un'intervista a "La Repubblica". Ecco il testo



“La dirigenza del liceo Aristofane manifesta una grande indignazione in merito a quanto riferito da Antonia De Mita, figlia dell'ex premier Ciriaco, a salvaguardia del nipote coinvolto nella faccenda dello stupro di Capodanno. Le parole utilizzate - mio nipote non è cresciuto al Tufello - sono classiste e offensive per tutti coloro che sono nati, abitano e vivono - come me - il Tufello, quartiere che ha tanto da raccontare: ha tratto dalle sue origini popolari la spinta per crescere e superarsi trasformandosi in laboratorio di innovazione sociale sempre in fermento. Degne di nota sono le attività messe in campo dalle Biblioteche di quartiere, dalla Parrocchia, dalle Associazioni e dai Centri sociali del territorio oltre che dal nostro Liceo che invito a visitare per la sua bellezza di luoghi e studenti. Il nostro Liceo, tra i migliori della città, è frequentato da ragazzi del quartiere (e non solo) e mentre la cronaca dimostra che dai diamanti non nasce niente, da noi con fierezza nascono i fior!"

Raffaella Giustizieri

Preside Liceo Aristofane

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 08:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA