Carabinieri in cattedra, anziani sui banchi: alla Balduina si fa la lezione anti-raggiro

Anziani a lezione contro le truffe di cui, sempre più spesso, sono vittime. Una preoccupante escalation quella di reati come truffe, furti e rapine nei confronti delle persone più indifese, anzi spesso bisognose di una contatto umano contro la solitudine che poi si rivela fatale. Dati alla mano, le forze dell’ordine hanno quindi deciso di scendere direttamente in campo per insegnare agli anziani come prevenirle e difendersi dai “maestri del raggiro”.

Prof d’eccellenza come i carabinieri del comando provinciale della Capitale: nei banchi, seduti come quando andavano a scuola, decine di “meno giovani” partecipano all’iniziativa di tutela sociale.

L’ultimo incontro si è svolto nel “Centro Socioculturale Anziani” della Balduina. Gli investigatori della stazione Medaglie d’oro hanno incontrato un gruppo di ultrasessantacinquenni a cui hanno spiegato tipologie, meccanismi e gli accorgimenti da adottare per non correre il rischio di venire derubati, anche con la distribuzione di un vademecum pieno di consigli utili per non cadere nella trappola del raggiro.



Dal finto tecnico del gas, all’avvocato che chiede soldi e gioielli per scongiurare l’arresto di un parente coinvolto in un incidente stradale, fino alla truffa del pacco e del finto corriere attualmente più praticata. «Le truffe e in particolar modo quelle in danno degli anziani - spiegano i vertici del comando provinciale - rappresentano un atto vile e spregevole perché per questi soggetti deboli, spesso soli, i danni sono di natura economica ma anche emotiva, con gravi effetti sulla loro vita sociale e anche sulla salute».

Un fenomeno, che anche la Procura di Roma segue con un pool di sostituti procuratori dedicati a questo tipo di reati, che recentemente ha visto in manette intere bande di criminali specializzati nel “depredare” gli anziani con raggiri ma anche con rapine violente che vengono commesse anche nel sonno.

Gli incontri con i carabinieri proseguiranno anche nei prossimi mesi in case di riposo, parrocchie e associazioni della terza età nei quartieri dove si sono verificati più casi e dove risiede una ampia fascia di popolazione di anziani.

