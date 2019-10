Roma, trovato morto dentro il San Camillo: probabile overdose

Un uomo è stato trovato morto all'interno del perimetro dell'ospedale San Camillo a Roma. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi. Dalle prime informazioni, il corpo è stato scoperto in un boschetto nei pressi dell'edificio della mensa.



L'uomo, un 40enne, potrebbe essere morto per un'overdose. Sarebbe stato trovato con una cinta legata al braccio e vicino al suo corpo ci sarebbe una siringa. Sul posto i poliziotti del commissariato Monteverde e i colleghi della Scientifica. Mercoledì 23 Ottobre 2019, 14:36

