Roma, donna trovata morta in casa sulla Cassia. L'allarme è stato dato da un amico

Giallo a Roma. Una donna è stata trovata morta nella sua casa in via Vibio Mariano, in zona Cassia. La polizia sta cercando di ricostruire la vicenda. Al momento gli investigatori non escludono nessuna pista.

L'allarme è stato dato un conoscente della donna che ha scoperto il corpo dopo aver aperto la porta. Non è chiaro se fosse in possesso delle chiavi. Ignote per il momento le cause del decesso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Marzo 2021, 16:43

