Roma, troppe liti col compagno: evade dai domiciliari e viene arrestata

Esasperata dalle continue liti col compagno, ha deciso di uscire di casa, nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari. Per questo motivo, una 31enne ucraina è stata arrestata dai carabinieri a Roma.

La donna, ai domiciliari per furto, dopo essere uscita di casa si è presentata spontaneamente nella caserma dei carabinieri di Roma Flaminia. La 31enne ha spiegato di non sopportare più i continui litigi col fidanzato convivente, ma i militari non hanno potuto fare altro che arrestarla nuovamente e trattenerla in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 11:27

