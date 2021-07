Roma, il degrado è davvero Trionfale: rivolta al mercato dei fiori. Infiltrazioni, pavimenti rotti, guano

Gravi infiltrazioni d'acqua, evidenti problemi fognari, pavimentazione saltata quasi ovunque, il guano causato dagli uccelli che ha invaso ogni angolo.



Sos a proposito delle condizioni igienico-sanitarie del Mercato dei Fiori al quartiere Trionfale. A lanciare l'allarme, che è ancora più grave se consideriamo il periodo di emergenza Covid tutt'altro che trascorso, sono diversi operatori della struttura, oggi fatiscente, ma accompagnati dai residenti. Un quartiere intero, insomma.

La questione tocca da vicino produttori e grossisti che quotidianamente convivono con situazioni di rischio nel proprio lavoro. Ed è partita anche un'interrogazione al Comune di Roma a firma del consigliere di Fdi Francesco Figliomeni per chiedere interventi di riqualificazione urgenti. «Sono trascorsi cinque anni rimarca Figliomeni dalle famose linee programmatiche presentate il 3 agosto 2016 dal Comune di Roma, che prevedevano la riqualificazione dei mercati rionali; sono volate via insieme ad ogni speranza di chi presta la propria attività lavorativa in tali strutture. Spiace vedere in questo stato un luogo simbolo del lontano dopoguerra».



Tra le richieste: servizi e attrezzature più consone alle esigenze dei rivenditori e degli acquirenti tramite l'adeguamento dei banchi e dei box alla normativa sanitaria e in materia di sicurezza. «Occorre altresì rilevare - si legge nel testo dell'interrogazione che la maggior parte di queste imprese che operano nel Mercato dei Fiori sono portate avanti molto spesso da nuclei familiari che lavorano incessantemente dal mattino presto, a volte anche nei giorni festivi, e che traggono dall'esercizio dell'attività l'unica o la primaria fonte di reddito.

Ulteriori danni, inoltre, vengono ad esse inflitti da operatori abusivi che esercitano forme di commercio su area pubblica senza autorizzazione o fuori dal territorio previsto dell'autorizzazione stessa».



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Luglio 2021, 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA