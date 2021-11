Stop a due convogli perché "non a norma di sicurezza" e troppi ritardi: è rivolta sulla Roma-Ostia

Quei treni si devono fermare: non c’è soluzione per la Roma-Lido. Da ieri nuovi pesanti disagi, con la prospettiva di perdere da lunedì nuove fermate. «L’unica vera soluzione - spiegano dal Comitato dei pendolari - è acquistare nuovi treni, ma non se ne parla».

Atac non ha ancora comunicato quello che accadrà lunedì mattina: per ora i pendolari sanno solo che l’Agenzia nazionale sicurezza ferroviaria ha deciso di fermare due treni MA200 perché non conformi alle norme sulla circolazione dei convogli.

Ovviamente i tempi di attesa tra un treno e l’altro si allungano a dismisura. Già adesso non sono brevi. I disagi sono iniziati ieri con l’avviso “treno in ritardo” che ha campeggiato tutto il giorno sui display.

Per evitare questo strazio i tecnici dell’Atac stanno valutando la possibilità di ridurre dall’8 novembre la tratta di due fermate, chiudendo Porta San Paolo e Piramide. Già il 13 settembre sono state chiuse tre fermate su tredici vale a dire Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo. Così le fermate chiuse sarebbero 5. «Non sappiamo cosa sarebbe peggio – spiega Maurizio Messina, portavoce del Comitato pendolari – viaggiare con attese infinite oppure sulla metro B sovraffollata perché sostituisce le due fermate chiuse. Mi sembra assurdo. Sono anni che denunciamo l’assenza di sicurezza, hanno portato questi treni allo sfascio e ora le persone prendono tutte l’auto. Le strade scoppiano».

I pendolari vogliono sapere cosa troveranno lunedì, ma la decisione non è semplice anche perché si verrebbe ad unire il servizio metro e quello del treno: il capostazione della metro B, ad esempio, dovrebbe intervenire nelle operazioni del trenino Roma-Lido. Ci sono diverse questioni da risolvere, l’attesa è lunga.

