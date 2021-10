Roma, due treni fermi sull'alta velocità: traffico ferroviario in tilt e ritardi

Problemi oggi per pendolari e viaggiatori con due treni fermi per problemi tecnici sulla linea dell’alta velocità. Uno vicino Roma all’altezza di Settebagni e l’altro bloccato vicino Firenze Castello. Due inconvenienti che hanno rallentato per ore il traffico ferroviario nel nodo di Roma. Sulle linee FL1, Orte – Roma e AV Roma per un treno di Italo che ha avuto un guasto poco dopo essere partito alle 10 circa dalla stazione Termini verso Firenze, si sono registrati ritardi fino a 180 minuti per 54 treni alta velocità, fino a 200 minuti per 8 treni Intercity, fino a 80 minuti per 26 treni Regionali. Più 19 treni Regionali cancellati o limitati nel percorso.

Dalle 15.45 il traffico è in graduale ripresa dopo l’invio di un locomotore che ha effettuato il soccorso e liberato la linea. I passeggeri dei treni fermi sono stati fatti passare su un altro treno affiancato in linea e, fa sapere l'azienda, avranno il 50 per cento di indennizzo sul biglietto, più il rimanente 50 per cento con un voucher.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 18:52

