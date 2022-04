Roma, tre dj in consolle e brunch di 12 ore: domenica “elettronica” da Bauhaus a Garbatella

L’idea l’aveva lanciata il W Hotel dietro via Veneto, che lo scorso 26 marzo alle ore 11 aveva dato il via nel suo Giardino clandestino a una dancehall “en plein air” con la Techno Matinée in compagnia della dj e producer Adiel, che si era fermata a Roma dopo aver ripreso il suo tour nei palchi internazionali più di tendenza nel mondo dei clubber. Ma tempo due settimane e anche la Garbatella propone la sua versione di brunch elettronico con “Clubsessel”. L’appuntamento è per domenica 10 aprile quando da mezzogiorno alla mezzanotte si alterneranno alla consolle di Bauhaus i tre dj Marcolino Ultrasuoni, il primo a esibirsi, seguito da Iride e poi da Giorgio Gigli, «per 12 ore nelle quali condividere insieme la nostra ricerca costante sulle materie prime, la sperimentazione del nostro Drink Bar e la passione per la musica», racconta Matteo Longo.

Solo uno dei titolari di Bauhaus, lo “spin off” gourmet del bistrot Biffi (nella piazza omonima) di cui sono proprietari i fratelli Giorgio e Valerio Giglietti, Andrea Ciarli, Michele del Nobile e Longo, e che vanta affezionati clienti come Emma Marrone e Alessandro Borghi. Il nome dell’evento si ispira all’iconica Clubsessel B3, la sedia in acciaio tubolare progettata da Marcel Brauer nel 1925 alla Bauhaus di Dessau, la celebre scuola di arte e design che operò in Germania dal 1919 al 1933 nel contesto storico-culturale della Repubblica di Weimar. Una poltrona considerata ancora oggi un classico del design e conosciuta anche come Wassily Chair. La sedia B3 club, creata per essere uno dei pezzi forti del New Living e che fece parte dell'arredamento dell'edificio Bauhaus Dessau, inaugurato nel 1926, era per l’epoca rivoluzionaria nell'uso dei materiali, come il tubo d'acciaio piegato e il filo di ferro, così come nel metodo di fabbricazione.

Per questo a Roma nel cocktail bar e ristorante con forno che omaggia nell'insegna e nei décor la Bauhaus, come anche nel suo approccio volto alla continua ricerca seppure in ambito enogastronomico, è stata scelta lei per il nome di un evento simbolo di una nuova primavera. Una stagione - si spera - portatrice di una rinascita vera e che sappia osare ogni tanto, come nel caso di questa tripla tentazione a suon di musica da clubber, intriganti signature cocktail e assaggi gourmet a tutte le ore di chef Andrea Castagna (con esperienza in passato al Noma di Copenaghen), che domenica animerà il locale di piazza Biffi già dalla mattina. Per info e prenotazioni: 06 85388481; 338 2977291.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA