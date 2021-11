Roma, anziana muore travolta da un'auto vicino a casa

Tragedia a Roma nel quartiere La Rustica. Un’anziana donna di 78 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto all'incrocio tra via della Stazione di Tor Sapienza e via della Rustica.

La Rustica: anziana muore travolta da un'auto

Una nuova vittima sulle strade della Capitale. La mattina del 25 novembre all'incrocio tra via della Stazione di Tor Sapienza e via della Rustica, una anziana signora stava camminando nei pressi della sua abitazione quando è stata travolta, forse anche a causa delle forte pioggia che aveva bagnato la carreggiata, da un uomo di 72 anni alla guida di un’Audi A3. Dopo il tremendo impatto con la vettura la signora, già in coma, è stata soccorsa dal personale medico del 118 è traportata d’urgenza al Policlinico Umberto I dove i medici, nonostante l’impegno profuso, non sono riusciti a salvarle la vita. Nel pomeriggio la donna è stata dichiarata morta mentre gli agenti del Gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale indagano per omicidio stradale: gli esami sul consumo di alcol e droga fatti al conducente del veicolo sono risultati negativi, mentre la sua Audi è stata sequestrata.

