Roma, traffico in tilt nel centro tra lavori e visite di Stato

Traffico in tilt oggi nel centro di Roma con code da Via Cavour al Lungotevere. A creare disagi ai romani al volante e sui mezzi pubblici è stata la chiusura di via dei Fori Imperiali e piazza Venezia, off limits per la visita nella Capitale del presidente della Repubblica d'Armenia, Armen Sarkissianper, ricevuto questa mattina al Quirinale.

Le linee di zona del Centro deviate su percorsi alternativi hanno registrato ritardi fino alle 16.30 circa quando le strade sono state riaperte. Poi la situazione è andata normalizzandisi. A complicare la situazione i lavori stradali su via del Tritone che hanno ulteriormente rallentato la viabilità nel quadrante. All’Eur invece sono state deviate le linee 31 e 780, da viale Tupini, via dell’Astronomia, viale Beethoven, viale Europa per un albero pericolante in viale Tupini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 17:41

