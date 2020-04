Roma, traffico su GRA e Tangenziale. Il video choc: «Vanno a fare la gita fuori porta per Pasqua»

di Alessia Strinati

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Aprile 2020, 13:29

Un video pubblicato in rete da un operatore sanitario mostra una grande fila sul raccordo anulare di persone in coda per andare presumibilmente a fare una gita fuori porta in occasione di. «Dove va tutta questa gente? Questi sono i romani. Vanno a fare la gita fuori porta».Seguono le immagini di una lunga fila sul raccordo anulare, ma non solo, altri utenti mostrano macchine in coda in tangenizale, sempre a Roma, in un giorno in cui dovrebbe essere ancora in vigore il lockdown prolungato da Conte fino al 3 maggio. In occasione delle festività pasquali però in molti si sono mossi per raggiungere seconde case o semplicemente fare gite fuori porta.Ma i dati delle autorità certificano però che sabato nella sola capitale sono stati effettuati 25 mila controlli. A fronte di questo numero imponente di fermati, solo 100 sono stati multati. Pare, dunque, che la maggior parte delle persone che si sono spostate avessero validi motivi per farlo.