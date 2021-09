Roma, quattro incidenti e traffico in tilt sul Raccordo Anulare, Salaria e Appia

Sono quattro gli incidenti registrati sul (GRA) Grande Raccordo Anulare, sulla Pontina, sulla Salaria e sull'Appia che hanno creato lunghe code. Dopo la pausa estiva, il caotico traffico di Roma ha ripreso il suo corso sulle grandi arterie della Capitale.

I disagi, segnalati dall'Astral, sono cominciati intorno alle 8:30 con code sulla via Salaria all'altezza di Fiano Romano in direzione della via Tiberina a causa di un incidente. Alle 8:45 ancora code sulla carreggiata esterna del Raccordo, dalla Tiburtina alla Casilina, a causa di un incidente. Ripercussioni anche sulla viabilità del Tratto Urbano della A24 con difficoltà di immissione sul Gra.

Un scontro ha causato file, per un'ora, anche sulla Pontina tra Casalazzara e Cinque Poderi. Discorso simile sull'Appia per un sinistro all'altezza di Santa Maria DelleMole.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 10:33

