Roma, ha un malore nella Galleria Giovanni XXIII e si schianta in moto: morto un 52enne. «Traffico paralizzato»

Un uomo di 52 anni è morto a Roma questa mattina in un incidente nella Galleria Giovanni XXIII, in direzione Stadio Olimpico. L'uomo, alla guida di una moto Guzzi, ne ha perso il controllo e si è schiantato sull'asfalto: sul posto la polizia locale XIV Gruppo Monte Mario e 118. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario il 52enne, italiano, é deceduto: dai primi riscontri medici si ipotizza che sia stato colpito da malore.

Sono in corso i rilievi da parte degli agenti della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Necessaria la chiusura provvisoria della galleria, nella direzione stadio per consentire gli accertamenti del caso: la chiusura ha provocato disagi al traffico, letteralmente paralizzato nel quadrante Nord della Capitale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 13:13

