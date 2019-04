Roma, arrivano famiglie rom a Torre Maura. Ira residenti: «Dovete morire di fame»

Cassonetti rovesciati, dati alle fiamme e decine di abitanti in strada per un intero pomeriggio. Proteste alla periferia est di Roma per l'arrivo di alcune famiglie rom in una struttura di accoglienza di via dei Codirossoni a Torre Maura. Il malcontento, iniziato nel primo pomeriggio, è montato con il passare delle ore.

Con il passare del tempo la rabbia è salita. I residenti hanno creato una sorta di barricate con i cassonetti dei rifiuti, posizionati al centro della strada, rovesciati o dati alle fiamme. Sul posto la polizia in tenuta anti sommossa. Alcuni hanno poi bloccato la consegna dei pasti all'interno del centro da parte di un addetto.perché non potessero più essere forniti ai nomadi. La protesta è scattata con l'arrivo delle prime famiglie dal centro d'accoglienza di via Toraldo a Torre Angela nella struttura di via dei Codirossoni, vincitrice di un bando europeo.Ad accogliere i rom, una settantina, scortati dalle forze dell'ordine, una folla di residenti inferociti. «Andate via» hanno urlato alcuni. «Basta con queste decisioni calate dall'alto» hanno protestato altri. Ad intervenire sulla vicenda il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini.