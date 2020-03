Roma, «mi taglio le vene» e mobilita polizia, ambulanza e vigili del fuoco. Denunciato 36enne per procurato allarme

Ha telefonato al 118 dicendo di volersi tagliare le vene. Sul posto, nel quartiere di Torre Angela, a Roma, sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino Nuovo, diretto da Michele Peloso unitamente a quelli del Reparto Volanti, diretto da Giuseppe Sangiovanni.



Oltre a loro, però, sono intervenuti anche i sanitari a bordo di autoambulanza e i Vigili del Fuoco per poter accedere all'interno dell'appartamento. Dopo qualche minuto, l'uomo ha aperto la porta e i poliziotti hanno riscontrato che il 36enne romano, con vari precedenti di polizia, era in perfette condizioni di salute.



I successivi accertamenti hanno permesso di accertare che già in altre occasioni l'uomo aveva segnalato falsamente situazioni poi rivelatesi inesistenti. Denunciato, dovrà rispondere del reato di procurato allarme. Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 11:07

