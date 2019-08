di Michela Poi

Venerdì 23 Agosto 2019, 19:54

Una famiglia sequestrata in casa a causa di una buca. Non è fantascienza, ma realtà. A Roma , zonadue settimane fa si è aperta una grossanell'asfalto. E il padre di Ilaria - che abita in una palazzina di- ha 60 anni ed è, quindi per spostarsi ha bisogno della macchina. Peccato che con una buca di quelle dimensioni, non possa transitare.Già, perchè come riportala buca è talmente grande che la macchina non può passarci. E fino a che qualcuno non verrà a risolvere la situazione, la famiglia rimarrà chiusa nel proprio appartamento. «Nonostante le ripetute segnalazioni alqui nessuno è mai intervenuto. Ci hanno detto che avremmo dovuto aspettare dopo Ferragosto ma oggi siamo al 23 del mese e la situazione non è cambiata» - ha dichiarato la figlia Ilaria.«Non possiamo entrare o uscire con l'auto dal nostro garage, siamo praticamente sequestrati dall'inerzia e dal rimpallo di competenze su chi deve o meno riparare quel cratere che ci tiene in ostaggio. Una vera e propria vergogna!» «Benvenuti nel VI municipio, dove - ha dichiarato Nella Converti, ex vicesegretario del Pd al Torri - una buca può diventare un sequestratore».