Roma, tornano i live nel centro commerciale. Ecco i nomi dei primi big che animeranno il mese di luglio

Torna, per tutto il mese di luglio, sul palco di Porta di Roma, il "Live 2018", uno degli eventi più attesi dell’Estate romana.Svelati i primi cinque nomi degli artisti che, come ogni anno, si esibiranno nella piazza principale della galleria commerciale.Ad inaugurare la rassegna ci penserà il 1 luglio la comicità irrefrenabile e pungente di Max Giusti con il suo spettacolo fatto di personaggi, gag e tante risateIl 6 luglio sarà protagonista Michele Bravi che inaugurerà la sezione cantanti con le sue dolci melodie e la sua incantevole voce.L'8 luglio, ancora cabaret con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, uno dei personaggi più amati ed apprezzati della trasmissione televisiva, Colorado.Ancora musica il 27 luglio con l'esibizione di Sal Da Vinci, uno dei maggiori interpreti della canzone napoletana.Un partenopeo doc anche per lo spettacolo di cabaret del 29 luglio. Protagonista Biagio Izzo e la sua simpatia travolgente che gli hanno permesso di diventare un protagonista del grande schermo e delle ultime commedie all'italiana.Nei prossimi giorni verranno annunciati anche gli altri nomi per un LIVE 2018 che si preannuncia, come al solito, ricco di artisti di fama nazionale e internazionale.