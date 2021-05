Roma, tornano i concerti alla cavea dell’Auditorium: da Bennato a Paoli, da Ghemon a Myss Keta. Il cartellone del Parco della Musica

Si può fare! è lo slogan con il quale l'auditorium Parco della Musica di Roma riapre la stagione estiva pop dopo la pandemia. Al via l'8 giugno con Lillo e Greg e lo spettacolo Emozioni con Mogol e Giammarco Carroccia (10/6). Tra i grandi autori in arrivo Sergio Cammariere (22/06), Edoardo Bennato (23/06), Niccolò Fabi (24 e 25/06), Roberto Angelini e Paolo Benvegnù (28/06), Gigi D'Alessio (9/07), Umberto Tozzi (13/07), Fiorella Mannoia (24 e 25/07), Gino Paoli e Orchestra (12/07), ColapesceDimartino (26 e 27/07), Max Gazzé (30 e 31/07), Luca Barbarossa (4/09), Motta (10/09).

Tra le voci pop rock più amate di oggi Emma (18 e19/6), Fabrizio Moro (2 e 3/07), Piero Pelù (19/07), Nek (23/07), Lo Stato Sociale (8/08), The Zen Circus (8/09). Molti rappresentanti dell'indie e alternative pop rock come Myss Keta (21/06), Tre Allegri Ragazzi Morti (3/08), Francesco Bianconi (4/08), La Rappresentante di Lista (7/09). Per i giovani ecco Ghemon(8/07), Venerus (10/07), Dardust (11 luglio), Mecna (26/06) Willie Peyote (24/08), Coma_Cose (27/08) e Ariete (27/09). World e indie nei live di NCCP (15/06), L'Orchestraccia (27/06), James Senese Napoli Centrale (29/06), Noa (23/08), Il Muro del Canto (26/8). E il grande jazz con Paolo Fresu (20/07), Calibro 35 (2/08), Robben Ford and Bill Evans (5/07), Stefano Bollani Trio (25/8), Snarky Puppy (3/09). Tanti i tirbuti, come The Beatbox e Carlo Massarini (17/06), Nicola Piovani (18/07), Christian De Sica (1/08) Pink Floyd Legend (7/08). Due le reunion in esclusiva per la rassegna: gli Almamegretta (14/06) e il PAF Trio, Paolo Fresu, Antonello Salis e Furio Di Castri (11/09).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 09:36

