Roma, torna la storica pedana dei vigili a Piazza Venezia

Torna in funziona la storica pedana dei vigili urbani a piazza Venezia a Roma. Lo annuncia la sindaca Virginia Raggi. «Qualche giorno fa, arrivando in Campidoglio, ho visto di nuovo in funzione la storica pedana dei vigili urbani che si trova in piazza Venezia - scrive su Fb -. Noi romani la conosciamo bene, anche perché compare in una famosa scena di un film con Alberto Sordi. Nel tempo la pedana è diventata un simbolo di Roma. Guardatela in queste immagini, sullo sfondo di una piazza completamente riqualificata e sempre più bella».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 09:31

