Roma, torna il Circo Bianco: l'8 e 9 dicembre l'appuntamento da non perdere

Domenica 18 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il Sold Out dello scorso anno, la straordinaria Compagnia del Circo Bianco torna all'Atlantico di Roma per due appuntamenti imperdibili: sabato 8 e domenica 9 dicembre. Preparatevi ad un viaggio incredibile dove la fantasia prenderà il sopravvento su ogni emozione: clownerie, danza, bolle di sapone, suggestivi numeri di fuoco, cinghie aeree, contorsionismo e molto altro ancora vi terranno in ogni istante con lo sguardo inchiodato al palco o all’insù. Stupore, meraviglia, adrenalina pura, tutto questo racchiuso nella poesia di una fiaba acrobatica senza tempo.Il Circo Bianco rappresenta una realtà artistica assolutamente unica nel suo genere, un connubio circense tersicorèo dove gli artisti riescono a fondere atmosfere ed emozioni con le discipline che rappresentano, grazie anche all'integrazione di costumi e coreografie di alto livello sotto la supervisione creativa di Francesca Ghini, regista e produttore, e l’aiuto regia Paolo D’Isanto.La compagnia arriva da un anno di grande successo ottenuto non solo nei teatri ma anche in molti parchi divertimenti italiani e dopo essere stato ospite d'onore all’apertura del famosissimo Festival Tolfarte 2018. Gli spettacoli del Circo Bianco sono concepiti come un unicum, con una trama centrale da cui si dipanano diversi “quadri viventi”, e non come un semplice susseguirsi di scene atletiche o circensi, che possono anche differire da una replica all'altra dello stesso show. Di altissimo livello gli artisti che compongono questo straordinario team: protagonisti principali della scena Francesco Mazzone con il suo palo, senza dubbio uno dei più completi, preparati e conosciuti performer italiani. Dopo essersi imposto all’attenzione del grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici 2017, con l’esibizione ad Italia’s got talent nello stesso anno è arrivata la sua consacrazione. Nello show Circo Bianco in “Alla Luna” lo vedrete letteralmente volare.Doriana Fratta, ballerina dell’opera di Roma si è esibita in numerosi spettacoli come: “La Traviata” e “Un principe in Frac”, il suo stile e la sua classe vi conquisteranno. Viola Orocini, fra le ballerine più apprezzate nei Musical italiani dal Marchese del Grillo a Jesus Christ Superstar per la regia di Massimo Romeo Piparo. Ogni performer di questa incredibile squadra è un artista unico in grado di utilizzare il corpo come assoluto strumento scenico, senza mai servirsi di animali, senza suggestioni scenografiche, con sé stesso come mezzo più completo di comunicazione con il pubblico. A guidarli in questo lavoro una grande professionista la coreografa Ilaria Leone che ha lavorato in importanti show dal Musical la febbre del sabato sera, ai Wind Music awards 2018, a Sogno e Son desto Rai 1 e nel Tour teatrale con Massimo Ranieri.CIRCO BIANCO IN "ALLA LUNA"LA STORIA:Una donna sognante e innamorata dell’amore non riesce a trovare la sua ispirazione. Ma nonostante le difficoltà, la ricerca di quell’emozione prosegue durante tutta la fiaba. Lei vuole amare e sognare qualcosa di più grande. Sarà l’amore per la vita, la gioia e la fortuna di poterla vivere che prenderanno il posto dell’Amore che spesso si crede sia l’unico possibile. Questo mostrerà il Circo Bianco, nei due appuntamenti all’ ATLANTICO di Roma, tra: artisti di circo contemporaneo, clown attori, personaggi di fantasia, performance e giochi di fuoco, tutti insieme e sempre sul palco, tra coreografie corali e quadri viventi. Due Blocchi narrativi condurranno il pubblico all'interno di mondi incantati facendogli fare un viaggio dentro una fiaba, in cui la vasta scelta degli artisti presenti interagirà con la folla, creando performance ad alto impatto visivo. Il Circo Bianco "fa bene" all'anima, non resta che scoprirlo…SABATO 8 e DOMENICA 9 DICEMBRE due spettacoli giornalieri, alle ore 16.00 e alle ore 19.00In collaborazione con EGERIA, Acqua Santa di Roma.