Roma, torna il Calendario "Gente Gentile 2023": «Crediamo nella promozione della gentilezza»

“Sempre gentile con gli studenti e i loro genitori”, “ogni mattina manda su whatsapp una poesia ai suoi colleghi camionisti”, “pulisce le strade del suo quartiere nelle ore libere”, “ha organizzato una tombola condominiale per chi era chiuso in casa per il covid: queste sono alcune delle segnalazionim arrivate agli organizzatori nel corso dell’anno per identificare i gentili pubblicati nel nel Calendario "Gente Gentile 2023".

Banchiste, camionisti, fisioterapiste, attiviste per l’infanzia, dipendenti comunali, garagisti, portieri, personale scolastico e una nonna; i ‘’gentili’’ sono persone normali, ma che nel contatto con il prossimo hanno dimostrato attenzione e gentilezza. Promotrice di questa iniziativa è l'Associazione di quartiere ‘’Civico 17’’, che opera in Prati, Della Vittoria e Mazzini.

‘’Siamo arrivati alla 13 a edizione di questo calendario - dice il socio Massimo Marnetto – perché crediamo nella promozione della gentilezza, come fattore che aumenta la qualità della vita. Da qualche anno abbiamo aperto volentieri alla collaborazione con "Roma BPA Mamma Roma e i suoi Figli Migliori", l’associazione che riconosce, sostiene e mette in rete le buone pratiche romane”.

"Nel tempo - aggiunge Raffaele Caruso presidente di Civico 17 - abbiamo allargato il nostro raggio di attenzione dal quartiere all'intera città, includendo anche i nuovi italiani che si sono integrati a Roma". "La gentilezza è un ingrediente indispensabile per la costruzione di una città comunità, quella che con i nostri progetti diffusi in tutta la capitale stiamo cercando di realizzare” - aggiunge Paolo Masini, Presidente dell’associazione Roma BPA - "per questo motivo sosteniamo questo calendario ‘rivoluzionario’, con la speranza che la cortesia diventi sempre più contagiosa, visto che



