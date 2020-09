Roma, Tor Marancia: si barrica in casa e minaccia di far esplodere una bomba

Si è barricato in casa e minaccia di far esplodere una bomba. Accade a Roma, nel quartiere di Tor Marancia, dove l'uomo, ai domiciliari in un appartamento di via Annio Felice, si è rifiutato di fare entrare i carabinieri che stavano effettuando un controllo, minacciando di utilizzare un ordigno che sostiene di avere con sé. Sul posto, con i carabinieri del comando provinciale di Roma e i vigili del fuoco, c'è un negoziatore dell'Arma che sta tentando di riportare l'uomo alla ragione, ma per il momento lui non molla. Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 22:12

