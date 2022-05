Roma, si schianta con la Smart dopo aver perso il controllo: morto sul colpo un 41enne

Un uomo di 41 anni è morto dopo un incidente con la macchina, in via di Tor Carbone a Roma. Ieri sera (19 maggio), poco dopo le 22, mentre viaggiava con una Smart ha perso il controllo e si è ribaltato all'altezza della rotonda di via Viggiano. Le cause sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale. L'uomo, un italiano, non ha avuto scampo. Il contraccolpo è stato fatale ed è morto sul colpo. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente. Indagini in corso da parte della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 20:25

