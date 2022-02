Tor Bella Monaca, duello tra ragazzine rivali in amore: 17enne ferita, denunciata la 15enne che l'ha accoltellata

L’ha accoltellata più volte all’addome durante una lite, davanti l’oratorio, per un giovanotto conteso. Due ragazzine una di fronte all’altra, le parole che diventano improvvisamente fendenti, un amore da conquistare ad ogni costo. Pure rischiando di uccidere la rivale di turno.

Vittima del ferimento una diciassettenne colpita con diverse coltellate da una ragazza di quindici anni. La minorenne, di nome A.F. è stata trasportata in codice rosso d’urgenza dal 118 al policlinico di Tor Vergata, dove le sono state medicate ferite che però non la mettono in pericolo di vita.

Il violento litigio è scoppiato ieri pomeriggio intorno alle ore 17, in via Duilio Cambellotti, di fronte alla parrocchia di Santa Maria Madre del Redentore. A dare l’allarme alla polizia del distretto Casilino un passante, che ha visto la scena. Gli agenti della dirigente Isea Ambroselli e delle Volanti hanno fermato subito la 15enne con l’accusa di tentato omicidio e le hanno sequestrato un coltello da cucina. Quando i poliziotti l’hanno bloccata, l’autrice dell’assalto alla coetanea aveva ancora le mani insanguinate.

Le indagini sono coordinate dalla procura dei minori, che ha disposto, oltre la denuncia a piede libero per l’autrice dell’accoltellamento anche ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare altri eventuali testimoni o coetanei che potrebbero aver partecipato alla rissa. Alcune immagini delle telecamere di video sorveglianza, posizionate lungo il viale, sono state esaminate fino a notte fonda dagli investigatori.

I PRECEDENTI. Nel 2020, durante una maxi rissa in piazza del Popolo due ragazze (dopo essersi insultate a vicenda) si presero a capelli istigate dalla comitiva a cui appartenevano. A dicembre scorso, invece, a Latina tre ragazzine quattordicenni, aggredirono una coetanea solo perché quest’ultima le aveva incrociate con lo sguardo. La vittima, anche in questo caso venne strattonata e afferrata per i capelli da una delle componenti della “girl gang” e presa a calci e pugni davanti alle amiche che spalleggiavano le tre aggreditrici.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 22:07

