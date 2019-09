Roma, il Tmb Salario resterà chiuso per sempre. Virginia Raggi esulta su twitter, ma c'è chi le ricorda che è non è una sua vittoria

Il Tmb Salario non riaprirà mai più. Avevamo chiesto alla Regione Lazio di revocare l’autorizzazione ad utilizzare quell’impianto per i rifiuti e finalmente è arrivata la comunicazione ufficiale ad Ama

È una grande vittoria per la città e i residenti! pic.twitter.com/g1zNl4GLGo — Virginia Raggi (@virginiaraggi) September 11, 2019

Mercoledì 11 Settembre 2019, 14:48

