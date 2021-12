Roma, il tifoso 23enne è ancora grave. Il pensiero di Mourinho: «Forza Tommaso, ti mando la mia giacca»

E' ancora in condizioni serie Tommaso, il 23enne colpito ieri da infarto allo Stadio Olimpico durante Roma-Spezia. Il giovane però sembra si sia stabilizzato e quindi al momento non sembra in pericolo di vita.

Roma-Spezia, tifoso di 23 anni colpito da un malore: è grave. E la Curva Sud smette di cantare

Si trova ancora in Terapia intensiva al Gemelli e ieri anche Josè Mourinho gli ha dedicato un pensiero al termine della gara sui canali ufficiali della Roma con un promessa: «Il malore del tifoso? L'ho capito solo alla fine, speriamo vada tutto bene. In quel caso se mi darà l'indirizzo gli invierò la mia giacca, così la prossima volta che viene con questo freddo avrà la mia giacca».

Un fioretto da parte del tecnico che, così come tutti i tifosi romanista, resta in attesa. Al termine della gara con lo Spezia lo speaker ha invitato i giocatori a dedicare un applauso a Tommaso mentre dal 30' in poi la Curva Sud aveva smesso di cantare in segno di rispetto per il 23enne.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 10:47

