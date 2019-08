di Paolo Travisi

Giovedì 1 Agosto 2019, 14:46

Una piccola area verde tra i palazzi dia Roma. A poche centinaia di metri dalla Stazione. Qualche panchina e giochi per bambini. Eppure, nonostante la carenza di spazi verdi nel quartiere, il parco nei pressi di Largo Beltramelli è deserto. Nessuno sulle panchine e nessun bambino a giocare. Ed il motivo è facile da comprendere affacciandosi nel parco, adiacente al, in via delle cave di Pietralata.A terra sacchetti di carta, plastica, avanzi di cibo. Gli unici frequentatori di quel parco sono decine di piccioni che hanno trovato di che sfamarsi, vista la quantità di immondizia presente sul brecciolino del parco. E' lecito pensare che quel parco, senza porte di accesso o altre indicazioni che ne limitino l'ingresso, (c'è solo una targa in legno del Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio) sia stato realizzato su un terreno comunale, e quindi anche la gestione, ma soprattutto la pulizia sia a carico dell'Ama, la municipalizzata del Comune di Roma.Certo è piccola cosa, rispetto alla situazione dei rifiuti a Roma, ma se anche uno spazio minuto, e destinato principalmente ai bambini del quartiere, gli adulti di domani, è tenuto in queste condizioni, sicuramente non è un bell'esempio. Qualche mese fa, a Febbraio, la sindaca Virginia Raggi, visitando il quartiere, per l'inaugurazione della nuova viabilità, dove sono state realizzate nuove strade di collegamento, aveva annunciato il progetto di un'importante area verde, con la partenza a breve di un cantiere. Ad oggi questa è la situazione.