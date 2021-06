Roma, a Parioli apre “The Hoxton, Rome”, decimo hotel del brand internazionale e primo in Italia. Per chi vive in città staycation a tariffe scontate

Quando ha spalancato le porte, il suo team è uscito nel quartiere e ha invitato tutti a venire a prendere caffè, cappuccini e brioche nella sua caffetteria. Un gesto per “dire” che, da quel giorno, il nuovo vicino che di sicuro non era passato inosservato – considerando i mesi di lavoro per realizzare un hotel da 192 camere – si sarebbe fatto sentire e avrebbe interagito con la parte della città che lo ospitava. Un approccio aperto e inclusivo che da sempre è alla base di “The Hoxton”, una catena globale di hotel open-house che, con la decima apertura stavolta nella Città eterna, segna un altro momento importante per la sua espansione: dal lancio nel 2006 del primo “The Hoxton” a Shoreditch, nella zona di East London, il brand si è moltiplicato, con altre due presenze nella capitale inglese a Holborn e Southwark, e poi anche a Parigi, Amsterdam, New York, Portland, Chicago e Downtown LA.

Un bel traguardo per Roma, se si considera che è riuscita a sbaragliare la concorrenza delle altre città italiane e a convincere Ennismore, un colosso inglese legato a progetti unici sull’ospitalità dal 2011 e considerato tra le imprese in più rapida crescita d'Europa, che fosse il giusto luogo in cui investire. Nella Città eterna post pandemica che prova a rialzarsi dopo un anno nero per il turismo, e con i primi stranieri europei che si riaffacciano, è l’esclusivo quartiere Parioli ad accogliere il nuovo “The Hoxton, Rome”, l’hotel che per il suo concept innovatore supera la sua stessa natura e che si pone come una presenza che aggiunge a Roma un luogo di respiro internazionale. Votato all’ospitalità capace di dialogare con la Capitale e i suoi cittadini, la struttura offre - e non solo alla clientela che vi soggiorna - angoli per smart working (gratuiti) nella accogliente lobby di design con un tocco tropical, ma anche “L’Appartamento”, uno spazio per riunioni ed eventi privati e la caffetteria-bar “Cugino”, in collaborazione con il locale e la micro-bakery danese del quartiere romano Ostiense “Marigold”.

In un’area interna e in una colorata terrazza, è lei a coccolare da mattina a sera gli avventori con una cucina a base di prodotti dai sapori riconoscibili e poco lavorati, per rispettare a pieno la filosofia “from farm to table” che valorizza la materia prima. Ecco quindi avocado toast, smoothie ed estratti, ma anche i già iconici “Hox Classics”, tra Burger di Vitellone, Riso Venere con verdure e Quesadilla con friggitelli. Piatti ideali per un “fast lunch” o per un brunch nei weekend; meno, per chi vuole concedersi una cena fuori all’aperto che sia sostanziosa. Ma niente paura! Un ampio ambiente al piano terra destinato anche al cocktail bar (con i signature di Simone De Luca), è riservato al ristorante che si prepara all’apertura di settembre 2021, con una bella cucina a vista guidata dallo chef Alessandro Stefoni che promette il giusto mix tra piatti internazionali e ricette italiane. Inaspettatamente, i suoi tavoli sono già apparecchiati con una raffinata mise en place, come a dire che per l’inaugurazione, dove sono benvenuti non solo i clienti della struttura, è quasi tutto pronto!

L’atmosfera a “The Hoxton, Rome” è accogliente e come per ogni struttura del brand, lo stile – in questo caso realizzato in collaborazione tra Ennismore Design Studio e Fettle Design – è stato costruito rispettando il contesto originale in cui ci si andava a inserire, attingendo ai dettagli originali dell’edificio e valorizzandoli con complementi vintage di legno e pelle dalle texture accese ma calde e un’illuminazione soffusa con pezzi di design anni ’70. L’hotel che vanta sei tipologie di camere, come la Cosy, la Roomy Terrace (con solarium privato) e la Biggy, con arredi ispirati ai grandi classici del cinema italiano che hanno reso celebre Roma, intanto, in attesa che la città torni a popolarsi, ha lanciato una super offerta per i romani che vorranno concedersi una mini vacanza restando in città.

L’iniziativa “Neighbourhood Nights” (Notti del Quartiere), offre ai residenti capitolini la possibilità di soggiornare nell’hotel di largo Benedetto Marcello 220, il 13, 14 e 15 giugno pagando 50 euro a camera (circa un terzo del prezzo standard base) utilizzando il codice “HOXROMA”. Tutto il ricavato sarà devoluto a “Binario 95”, un hub sociale e centro di accoglienza aperto giorno e notte per le persone senza fissa dimora a Roma. Un’occasione per fare qualcosa di buono e di diverso dopo un faticoso anno di restrizioni e lockdown. E mentre la famiglia Ennismore inaugura la nuova stagione di “The Hoxton, Rome”, oltremanica sono due le scommesse su cui sta puntando e che sono in arrivo: Gleneagles, l’iconico resort votato alla sportività nella campagna scozzese con una residenza a Edimburgo di prossima apertura; e Eynsham Hall, una tenuta di campagna di 50 acri nell’Oxfordshire che sarà presto reinventata insieme a un nuovo club privato per soli membri a Londra.

