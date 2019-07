Roma, precipita su una banchina del Tevere: muore 19enne

Un turista francese di 19 anni è morto nella notte dopo essere precipitato da Lungotevere dei Tebaldi, al centro di Roma, sulla banchina sottostante del Tevere. Sul posto i carabinieri della stazione Quirinale. Al momento si ipotizzerebbe l'incidente, forse una bravata. Il ragazzo si è schiantato al suolo dopo un volo di circa 15 metri. Era in compagnia di due amici.



È accaduto intorno all'1.40 della scorsa notte. Il giovane è morto sul colpo. I carabinieri hanno ascoltato i due amici che erano con lui, anche loro 19enni francesi. Da una primissima ricostruzione, sembrerebbe che mentre passeggiavano sul Lungotevere il 19enne sia salito sul parapetto e poi, perdendo l'equilibrio, sia caduto giù. Non si esclude che potesse essere ubriaco. I tre amici erano in vacanza a Roma e alloggiavano in un b&b. Al momento si propende per una bravata finita male. Sul posto per i rilievi i carabinieri del nucleo investigativo



Lunedì 29 Luglio 2019, 16:12

