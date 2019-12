Successo per la barriera anti-plastica sul Tevere: in due mesi raccolti 460 kg di rifiuti

Venerdì 20 Dicembre 2019, 09:51

Poco più di un mese e si può già parlare di. Lainstallata a fine ottobre alla foce del Tevere ha infatti bloccato e “raccolto” 460 chilogrammi di rifiuti. Invece di finire in mare, verranno riciclati per farci bottiglie, panchine e spartitraffico. La Regione Lazio, assieme al Comune di Fiumicino e alla Castalia Operations Srl, ha finanziato e reso praticabile un progetto che, visto il successo del primo tentativo nel Lazio (è andata a buon fine anche la precedente sperimentazione sul Po), già passa alla prossima fase. Ovvero barriere sull’Aniene e sul Tevere ma più vicine al centro città, per una maggiore visibilità dell’impatto deiplastici sul paesaggio naturale.