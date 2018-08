Roma, terribile incidente sulla via del Mare: schianto contro un'auto, morto motociclista

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Terribilequesta mattina sullain zona, a Roma. Undi 49 anni èdopo essersi schiantato contro un'auto guidata da una donna di 56 anni, trasferita all'ospedale Grassi. Traffico bloccato in entrambe le direzioni tra via di Castel Fusano e via del Fosso di Dragoncello, come comunica Astral Infomobilità.Per il centauro non c'è stato niente da fare. Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi da parte della Polizia locale. Forti rallentamenti anche sulla via dell'aeroporto dal Ponte di Tor Boacciana a Trincea delle Frasche verso l’Aeroporto.