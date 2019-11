Roma, terremoto alla Regione Lazio: Maselli passa con Fratelli d'Italia

Giovedì 14 Novembre 2019, 14:55

Massimiliano Maselli entra nel Gruppo di Fratelli d'Italia in Regione. Lo ha annunciato lo stesso consigliere regionale nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina alla Camera dei deputati e alla quale era presente anche Giorgia Meloni. La notizia è stata accolta con soddisfazione da Chiara Colosimo."L'ingresso di Massimiliano Maselli - ha detto il consigliere regionale di Fratelli d'Italia - nel nostro gruppo ha un valore politico molto forte. La sua decisione, infatti, è l'ennesima riprova che il gran lavoro che stiamo facendo sul territorio nazionale e regionale, anche grazie alla nostra leader Giorgia Meloni, continua a dare i suoi frutti. Maselli ha sempre dimostrato una serietà e una competenza che saranno di grande aiuto nel nostro costante lavoro di opposizione alla Giunta Zingaretti che da oggi ha ancora di più i giorni contati. Saluto con compiacimento anche l'ingresso nei nostri gruppi sparsi sul territorio degli altri esponenti politici legati a Maselli. Un segnale inequivocabile che l'avanzata di Fratelli d'Italia nel Lazio, e non solo, sta oramai diventando irrefrenabile".Maselli ha inoltre annunciato la decisione di dimettersi dalla commissione XI, quella sulle attività produttive della quale era presidente."Nessuno si dimette mai" ha sottolineato Maselli assicurando: "voglio fare una opposizione dura ed efficace, ma poi perché con Fratelli d'Italia quando prendemmo alcune presidenze facemmo una scelta netta, prendere solo quelle di controllo" ha aggiunto spiegando che le dimissioni "non sono formalizzate" ma la vicenda "si chiuderà da qui a breve, entro l'anno".