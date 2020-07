Covid, bengalese di 53 anni fermato alla Stazione Termini: viaggiava da giorni e aveva la febbre

Era giunto a Roma Termini alle ore 18 a bordo del regionale proveniente da Falconara, il 53enne bengalese positivo bloccato il dalla Polfer nello scalo capitolino. L’uomo, che sarebbe stato inquadrato dalle telecamere di sorveglianza della stazione di Roma mentre scendeva dal treno, sarebbe stato trovato in possesso di un biglietto Rimini-Roma per il giorno stesso. Rientrato in Italia il 23 giugno con uno dei voli speciali da Dacca, era stato sottoposto a tampone all’aeroporto di Fiumicino al momento dell’arrivo, risultando positivo al virus e quindi sottoposto all’obbligo di quarantena.

Nel Lazio ieri si sono registrati 28 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 22 di importazione (pari al 78% dei casi totali) e di questi 18 hanno un collegamento con i voli di rientro dal Bangladesh. Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 08:00

